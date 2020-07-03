3 Bakan patlama bölgesinde! Son bilanço açıklandı
İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'daki patlamanın ardından yeni açıklamalarda bulundu.. Soylu, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi" derken Bakan Koca ise 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamaya ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Patlamada 4 can kaybının olduğunu belirten Koca, 1'i ağır 97 kişinin yaralı olduğunu belirtti. 16 hasta ise taburcu edildi. Bakan Koca, '186 kişi çalışıyordu. 100'üne ulaştık, 20'si işe gelmemişti' dedi.
SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
"Hemen bir durum değerlendirmesi ortaya koyduk. Söndürme çalışması yapıldı. Şunu söyleyebilirim. Söndürme çalışması tamamen sona erdi. Arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Son değerlendirmede elde ettiğimiz sonuç şu. 186 kişi içeride demiştik. Ulaşamadığımız hastanede olmayan toplan kişi sayısı 7. 3 kişinin akıbetiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Hastaneye yaralı sayısı 108 kişi oldu. 48 kişi taburcu oldu. 60 kişinin tedavisi devam ediyor. 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız için arama çalışmaları devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da "Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık. Sosyal yardımlarla sosyal hizmetlerle yanlarındayız." dedi.
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