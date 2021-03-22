3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelerde teröristlerin sızma ve saldırı girişimlerine Türk Silahlı Kuvvetleri geçit vermiyor.

İHA ve SİHA'lar sınır hattındaki hareketlilikleri anında tespit ediyor. Mehmetçik bölgede bombalı tuzaklara da geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirilidiği belirtildi.

Son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı ise 35 oldu.