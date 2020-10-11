3 İlçeyi saran yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

2 gün önce nedeni henüz belirlenemezken alev topları bölgeyi etkisi altına alırken İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Kısa sürede yangın diğer ilçelere de sıçrarken yangına hem karadan hem havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Ekiplerin 48 saatlik mücadelesinin ardından zorda olsa kontrol altına alınan yangın bölge halkını rahatlattı.

Dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin savcı tarafından serbest bırakıldığını ve 2 yeni daha şüphelinin olduğunu açıkladı.