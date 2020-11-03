3 kentin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Ardahan'da dünden itibaren etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar dolayısıyla Ardahan kent merkezi ile Çıldır ilçesi arasında yer alan ve şehrin en yüksek bölgesi olan Kısır Dağı tepeleri beyaz örtüyle kaplandı.

"Şehitler diyarı" Sarıkamış beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasındaki, "Şehitler diyarı" olarak bilinen Kars Sarıkamış'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.

Gece etkili olan sağanak, zaman zaman yerini kar yağışına bıraktı.

Kardan dolayı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin pistleri bembeyaz olurken, Allahuekber Dağları'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesi, Soğanlı Dağları ve sarıçam ormanları karla kaplandı.

Bu arada karla kaplanan ve dünyada eşi çok nadir görülen sarıçam ormanları, sarı ve kızıla bürünmüş ağaçlar kartpostallık manzaralarıyla görenleri hayran bıraktı.

Gümüşhane’nin yüksekleri beyaza büründü

Gümüşhane'de gece boyunca etkili olan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini hava sıcaklığının da düşmesinin etkisiyle beyaza bürüdü.

Yağışın ardından başta Zigana dağının zirveleri, Çakırgöl, Artabel gibi il genelinde 2 bin 400 metre ve üzeri zirveler kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkına komşu zirveler Karakaban, Alas ve Ali Kemal Kepenek zirvesi de yılın ilk kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.