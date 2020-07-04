3 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde, 2 kişide tespit edilen pozitif vaka sonucu salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, ikinci bir emre kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Karantina süresi boyunca Bademli Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacak.

Kararın ardından jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahalleye bağlantı yolları ise belediye ekiplerince kapatıldı.

Kars'ta bir köy ve 4 ev karantinaya alındı

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şaban köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülke genelinde COVID-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 4 Temmuz tarihinden itibaren Kağızman'a bağlı Şaban köyümüzde karantina kararı alınmıştır" denildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Kağızman ilçemiz Zuvar Mahallesi Ortayol Sokak'ta bulunan 4 hane İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İkinci bir emre kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı." denildi.

Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı

Erzurum'un İspir ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin çalışmaları sonucu Değirmendere Mahallesi'ndeki ikametgahta pozitif vakaya rastlandı.

Temaslı sayısının fazlalığı ve diğer mahallelere bulaşma riski nedeniyle Bayburt sınırında bulunan Değirmendere Mahallesi, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karar doğrultusunda mahalleye giriş çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.