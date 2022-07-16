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3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı: 2 uzman çavuş kardeş, olay sonrasında teslim oldu!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde iki aile arasında çıkan çatışmada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı olayın ardından uzman çavuş 2 kardeş, jandarmaya teslim oldu. Kardeşlerin ifadelerinde, yaşamını yitiren babaları Yılmaz Alkan’ın, düğünde havaya ateş eden Yalın ailesini fertlerini uyarması nedeniyle çıktığı söylediği öğrenildi.

TÜRKİYE 16.07.2022, 20:59
3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı: 2 uzman çavuş kardeş, olay sonrasında teslim oldu!

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bigadiç'in Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı. Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı.

KAVGA SONRASI ÇATIŞMA

İddiaya göre, aile üyelerinden Vedat Yalın (50) ile Yılmaz Alkan (50) arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine, Yalın'ın oğlu Atakan Yalın (17), yanında bulunan tabancayla Yılmaz Alkan'a ateş etti. Babalarının vurulduğunu gören Emre Alkan (23) ve Yusuf Alkan'ın (25), tabancayla Atakan Yalın, Vedat Yalın ve Seyhan Yalın'a (62) ateş etmesi sonucu çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seyhan Yalın, Atakan Yalın ve Yılmaz Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Vedat Yalın'la birlikte çevrede bulunan ve kurşunların isabet ettiği E.A. A.S., A.M. ve S.Ç. ise yaralandı. Yaralılardan dördü çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yusuf Alkan ile yaralı olarak kaçan kardeşi Emre Alkan ise jandarmaya teslim oldu.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Emre Alkan'ın Aydın'da Jandarma Uzman Çavuş olarak, ağabeyi Yusuf Alkan'ın ise Edirne'de Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. İki kardeşin ifadelerinde, olayın babaları Yılmaz Alkan'ın, düğünde havaya ateş eden Yalın ailesini uyarması nedeniyle meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.

#Balıkesir #çatışma #yaralandığı
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