3 kişiyi falçatayla yaraladı
Yol verme tartışmasında falçatayla 3 kişiyi yaralayan şahıs, “doğrarım” diyerek tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkisinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı 41 VM 373 plakalı kamyonetin sürücüsü E.G.'nin önünü keserek durdurdu.
Araçtan inenlerin üzerine gelmesine sinirlenen E.G., falçatayı kamyonetin camından sallayarak İ.M., F.A. ve G.A.’yı yaraladı.
“Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım”
Olay sonrası yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde E.G.'nin, “Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım.” dediği duyuldu.
Birbirlerinden şikayetçi olmadılar
Kamyonet sürücüsü E.G., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan 3 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete getirildi.
Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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