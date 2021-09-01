3 küçük kızını silahla vurarak öldürdü

Trabzon`un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi`ndeki evine getirdi.

Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş`ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu`na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş`ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi`ne çıkartılacağı öğrenildi.

Trabzon'un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve geçirdiği cinnet sonrası 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren şahıs yoğun güvenlik önlemleri altında bugün öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi`ne götürldü.

Öte yandan Emre Göktaş`ın dün işlediği cinayet öncesi üzerindeki malları noterde kardeşinin üzerine geçirdiği iddia edildi.