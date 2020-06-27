3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vekillerin doktor kontrolünde oldukları açıklandı.
TÜRKİYE 27.06.2020, 16:40
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HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, hafta başında, grup salonlarının da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.
Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz" sözleri kullanıldı.
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