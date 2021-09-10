3 öğrenci pozitif çıktı, 31 öğrenci karantinaya alındı
Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 3 öğrencinin korona testinin pozitif çıkması üzerine sınıflarındaki 31 öğrenci, karantinaya alındı.
TÜRKİYE 10.09.2021, 21:11
Bilecik'te, Beşiktaş Mahallesi'ndeki Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nin 10-B sınıfında yatılı okuyan 3 öğrencinin kaldıkları yurtta rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.
31 ÖĞRENCİ KARANTİNAYA ALINDI
Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan korona testlerinin sonucu pozitif çıkınca sınıflarındaki 31 öğrenci de 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.
Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtildi.
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