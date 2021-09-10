3 öğrenci pozitif çıktı, 31 öğrenci karantinaya alındı

Bilecik'te, Beşiktaş Mahallesi'ndeki Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nin 10-B sınıfında yatılı okuyan 3 öğrencinin kaldıkları yurtta rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.

31 ÖĞRENCİ KARANTİNAYA ALINDI

Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan korona testlerinin sonucu pozitif çıkınca sınıflarındaki 31 öğrenci de 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.

Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtildi.



