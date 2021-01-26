3 şehirdeki patlama sesinin nedeni belli oldu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eşkişehir'de de hissedildi. Patlama sesinin nedenine ilişkin resmi açıklama geldi.
TÜRKİYE 26.01.2021, 18:04
Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.
YÜKSEK SESİN NEDENİ BELLİ OLDU
Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eşkişehir'de de hissedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir."
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