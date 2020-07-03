3 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 186’ya yükseldi. Bugün toplam 25 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 203 bin 456 oldu.
İYİLEŞEN, ENTÜBE VE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI
Bugünkü bin 313 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 178 bin 278'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 374, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 82 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: VAKALARIN AZALMASI ZAMAN ALIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin, ''24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.'' ifadelerini kullandı.
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