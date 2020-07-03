3 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu.

TÜRKİYE 03.07.2020, 19:58 03.07.2020, 20:40
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3 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 186’ya yükseldi. Bugün toplam 25 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 203 bin 456 oldu.

İYİLEŞEN, ENTÜBE VE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI

Bugünkü bin 313 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 178 bin 278'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 374, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 82 olduğu açıklandı.

3 Temmuz koronavirüs tablsou, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

BAKAN KOCA: VAKALARIN AZALMASI ZAMAN ALIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca3 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin, ''24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gün gün koronavirüs

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