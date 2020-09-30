3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 3 terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim oldu.

TÜRKİYE 30.09.2020, 10:27
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3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünde çözülme sürüyor. PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar hızla sonuç veriyor.

Son ikna operasyonunu Van İl Jandarma Komutanlığı yürüttü. 2014, 2015 yıllarında Van ve Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne katılan ve Irak'ta faaliyet yürüten 3 terörist Silopi sınırında teslim oldu. 

2015'te örgüte katılan ve ikna edilerek teslim olanlardan biri bugün ailesiyle buluşturuldu. Annesi, babası ve dedesiyle Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir araya gelen örgüt mensubu, örgüte katıldıktan sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve duyduğu pişmanlığı anlattı.

Teslim olduktan sonra devletin şefkatli yüzünü ilk andan itibaren gördüğünü ifade eden örgüt mensubu, diğer örgüt mensuplarına da teslim olmaları için çağrı yaptı. 

Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. 

#Va #Van İl Jandarma Komutanlığı #şırnak #Terör
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