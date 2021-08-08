3'üncü kattan bina boşluğuna düştü!
Kadıköy'de Özbekistan uyruklu Züleyha B.'nin evine gelen arkadaşları, kadını evinde bulamadı. Daha sonra dışarıdan gelen sesleri duyan arkadaşları Züleyha B.'nin iki bina arasındaki boşlukta kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler kadını düştüğü yerden çıkarırken, Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi. Vücudunda kırıklar bulunan yaralı Züleyha B.'nin tedavisi devam ediyor.
İstanbul Kadıköy'de Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, gece arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapan 40 yaşındaki Özbekistan uyruklu Züleyha B. evine döndü. Ertesi sabah ise eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evin içinde bulamadı.
YAKINLARI YERDE YATARKEN BULDU
Dışarıdan gelen sesleri duyan yakınları Züleyha B'yi iki binanın arasındaki boşlukta kanlar içinde yerde yatarken gördü. Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi.
EKİPLER YARALI KADINI DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaralı Züleyha B., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
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