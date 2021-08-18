3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Kayseri'de 3 yaşındaki bir çocuk, 14. katta yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesi sırasında çocuğun yakınları gözyaşlarını tutamadı.
TÜRKİYE 18.08.2021, 21:03
Talas ilçesinin Sayer Caddesi'nde 3 yaşındaki Yusuf Buğra G., ikametinin bulunduğu 14. katın balkonundan aşağı düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken, Yusuf Buğra'nın yakınları gözyaşları içerisinde çalışmaları inceledi.
İncelemelerin ardından Yusuf Buğra G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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