3 yaşındaki çocuk mola yerinde unutuldu
Ailesiyle Gaziantep’e giderken mola için durdukları bölgede unutulan kız çocuğu, jandarma sayesinde bulundu.
TÜRKİYE 21.05.2022, 13:03
Siirt'ten Gaziantep'e gitmek için yola çıkan bir aile, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 34'üncü kilometresinde bir süre mola verip yollarına devam etti.
Çocuklarını almadan yola çıktılar
Yaklaşık 30 kilometre sonra Siverek ilçe sınırlarına yaklaşan aile, çocukları E.B.’nin (3) araçta olmadığını fark etti ve jandarmaya haber verdi.
Yardımlarına jandarma yetişti
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla E.B.'yi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında buldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teslim aldığı E.B., ailesine ulaştırıldı.
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