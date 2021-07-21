3 yıl önce ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! "Sen başkasına dokundun" diye suçlayıp dövdürdü

İstanbul'da yaşayan gencin hayatı 3 yıl önce ayrıldığı kız arkadaşı nedeniyle kabusa döndü. Kendisine takıntılı olan eski kız arkadaşı son olarak "Sen başkasına dokundun" diye suçladığı genci azmettirdiği 3 bıçaklı şahsa dövdürdü. Bıçakla başından yaralanan genç soluğu mahkemede aldı. Verilen kararda eski kız arkadaş beraat ederken, üç saldırgan biner lira para cezası aldı. "İnsan hayatı bu kadar değersiz mi?" diye soran genç ise çıkan karara isyan etti.

TÜRKİYE 21.07.2021, 11:26
3 yıl önce ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! "Sen başkasına dokundun" diye suçlayıp dövdürdü

İddialara göre takıntılı kız arkadaşından yaklaşık üç yıl önce ayrılan ve yeni bir ilişkiye başlayan Emir Toprak, geçen sürede eski kız arkadaşının tehdit ve saldırılarına maruz kaldı. Sürekli yeni kız arkadaşından ayrılmazsa kendisini öldüreceğini söylediği takıntılı sevgilisi, daha sonrasında ise "Sen başkasına dokundun" diyerek Toprak'ı kendince cezalandırmaya çalıştı.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI

Bu süreçte mahkemeden birkaç defa uzaklaştırma kararı çıkaran eski sevgili, çeşitli iftiralarla Toprak'ı hapse attırmaya çalıştı. Yapılan bütün suçlamalardan aklanan Toprak, bir süre sonra ise bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Eski kız arkadaşının azmettirdiği iddia edilen üç şahıs Toprak'ı bıçak darbeleri ile kafasından yaralandı.

CEZAYI YETERSİZ BULDU

Doktordan darp raporu alarak mahkemeye başvuran Toprak, mahkemenin aldığı karar karşısında ise büyük bir şok daha yaşadı. Azmettiren eski sevgilisinin beraat ettiği kararda, bıçaklı saldırganlar ise bin liralık para cezası aldı. Alınan mahkeme kararı karşısında "Bıçak darbesi başıma isabet etti, fakat farklı bir yere de gelebilirdi. Gözüme gelip kör olabilirdim veya kalbime gelip ölebilirdim. Yaşadığım bu olayın karşılığında ise şahıslara bin TL para cezası verildi" diyerek cezanın yetersiz olduğunu ifade etti.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Emir Toprak, "Ben eski kız arkadaşımdan ayrılmıştım ve başka biri ile sevgiliydim. Eski kız arkadaşım sürekli ayrılmam ve kendisine dönmem için beni tehdit ediyordu. Bana kendimi öldüreceğim, senden intikam alacağım, seni hapse attıracağım gibi söylemlerde bulunuyordu. Bu gibi söylemlerle yıllardır hayatımı zindan etti. Ben de 'tamam kendine zarar verme ben sevgilimden ayrılacağım' dedim. Sevgilimden kendisine bir şey yapmaması için ayrıldım. Ayrıldıktan sonra ise 'sen başkasına dokundun' diyerek bana iftira attı ve beni hapse attırmaya çalıştı. Benim de bu dönemde aşırı derece psikolojim bozulmuştu. Bana dava açıyordu bu dönemde, hakkımda uzaklaştırma kararı çıkartıyordu tabi bunların hepsinden aklandım. Daha sonra eski kız arkadaşım uzaklaştırma kararında bulunan ev adresim ve telefon numaram olan kısımları kırpmış ve bana saldıran şahıslara göndermiş. O sırada da bir trafik kazası yapmıştım ve elim kırılmıştı. Bende bu durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. O şahıslarda benim açığımı kolladıkları için bu durumu fırsat bilip elinde bıçaklarla evimi bastılar. Lüks bir araba ile kapıma geldiler ve beni arabaya bindirmeye çalıştılar. O sırada kendimi savunmaya çalıştım ve şahıslardan birisi cebinden çıkardığı bıçağı bana doğru savurdu. Bıçak başıma geldi ama farklı bir yere de gelebilirdi. Gelen bıçak darbesi hayatıma mal olabilirdi. Olay sonrasında darp raporu aldım ve savcılığa giderek dava açtım. Yaklaşık dava süreci iki yıl kadar sürdü ve bu ay sonuca ulaşıldı. Şahıslara bin TL para cezası verildi fakat azmettiren eski sevgilim beraat etti. Karara itiraz ettim tekrardan yargı sürecine başvurdum" dedi.

"İNSAN HAYATININ DEĞERİ BİN LİRA MI?"

Kendisine yapılan saldırı sonrasında mahkemeye başvuran Toprak, mahkemenin aldığı karara "Bıçak darbesi başıma isabet etti fakat farklı bir yere de gelebilirdi. Gözüme gelip kör olabilirdim veya kalbime gelip ölebilirdim. Yaşadığım bu olayın karşılığında ise şahıslara bin TL para cezası verildi. Azmettiren eski sevgilim ise beraat etti. Bu üç kişinin bana saldırma anından görüntü dahi var. Kamera kaydı olmasaydı eğer bu şahıslar belki bin TL para cezası bile almayabilirdi. Şimdi size soruyorum: İnsan hayatının değeri bin lira mı ?" diyerek tepki gösterdi.

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