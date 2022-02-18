30 aracı yan yana dizdi evlilik teklifi etti!
Karabük’te benzerine az rastlanan bir evlilik teklifi gerçekleşti. Arkadaşlarına ait yaklaşık 30 aracı yan yana getiren bir genç üzerlerine tek tek harflerle "Benimle evlenir misin?" yazdırdı. 30 aracı sevgilisi için yan yana dizen genç, sevdiği kıza sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti. Genç kız ise yapılan bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sürprizi hazırlayan genç, yaptığı evlilik teklifine "Evet" cevabını aldı.
TÜRKİYE 18.02.2022, 03:06 18.02.2022, 03:09
Karabük’te haddehanede çalışan Serkan Müftüoğlu, sevdiği kız Özge Yüce için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Müftüoğlu, arkadaşlarının yardımıyla Aydınlıkevler Mahallesinde yaklaşık 30 aracı yan yana getirerek tek tek harflerle “Benimle evlenir misin?” yazısını oluşturdu.
GEZME BAHANESİYLE ÇIKTI AMA...
Gezme bahanesiyle organizasyonun gerçekleştirildiği alana getirilen genç kız evlilik teklifi sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı. Araç sesleri arasında diz çöken Müftüoğlu, kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifine “Evet" cevabını aldı. Çiftin bu mutlu anlarına ilk desteği alkış ve konfetilerle arkadaşları verdi.
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