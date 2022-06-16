30 gönüllü öğretmen ve idari personelle eğitimlerine devam ediyor!

Daha önce hafif arama kurtarma ve arama kurtarma tahliye uygulama eğitimlerini tamamlayan akup ekibi 30 kişilik personeli ile Ali kayası bölgesinde doğada arama kurtarma eğitimi ve doğa yürüyüşü etkinliğini gerçekleştirdi

Belirli bölgelerde eğitimler verilerek Ali kayası bölgesinin en uç noktasına kadar yaya intikalle faaliyet son buldu.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü sivil savunma uzmanı Hasan Altın eğitim programı çerçevesinde arkadaşlarımızla Ali kayası bölgesinde Bu faaliyetimizi icra ettik açıklamasında bulundu.

Akup ekip lideri Muhammet Kılıçsallayan ise arkadaşlarımızın keyif aldığı güzel bir etkinlik oldu katılımcı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.