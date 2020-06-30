30 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu. Bakan Koca son tablonun ardından tedbir uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 131’e yükseldi. Bugün toplam 50 bin 492 test yapılırken, bin 293 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 199 bin 906 oldu.
Bugünkü bin 302 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 173 bin 111'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 368, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 26 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.'' ifadelerini kullandı.
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