30 Kasım koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre; son 24 saatte 188 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 865’e yükseldi.

BAKAN KOCA: DAHA SIKI KORUNMA VE DAHA SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.'' ifadelerini kullandı.