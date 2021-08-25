30 liraya aldığı ayakkabı, sağlığından etti

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden Gonca Gül (42), yaklaşık 10 gün önce bir mağazadan indirimli fiyatıyla 30 liraya ayakkabı aldı.

Ayakkabıyı 1 gün giyen Gül’ün ayağında yaralar oluşmaya başladı. Ayaklarını saran yaranın ayakkabıdaki kimyasal maddeden kaynaklı olduğunu ileri süren Gül, doktora giderek rapor aldı.

Gonca Gül, yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Aldığım günün akşamında ayağımın şiştiğini fark ettim ve ayağım yara dökmeye başladı. Daha sonra mağazaya onları şikayet edeceğimi söylemeye gittiğimde benimle ilgilenmediler.

“AYAĞIMDAN PARÇA ALACAKLARINI SÖYLEDİLER”

Hastaneye gittim ve bana adli rapor verdiler. Ben bu insanlardan şikayetçi olacağım. Kanserojen madde varmış ayakkabıda, o da yan etki yapmış. Ayağımdan parça alacaklarını söylediler.

Doktor krem verdi fakat ben tekrardan hastaneye yatacağımı düşünüyorum. Çünkü sürekli su topluyor.

“BEN YANDIM, BAŞKALARI YANMASIN”

Aldığım ayakkabı beni perişan etti. Kanserojen madde ayağıma yan etti yapmış. Ayağımdan parça alınacak. Ben yandım lütfen başkaları yanmasın.”

Gül’ün ayağındaki yaralarının kesin nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

“KULLANILAN MADDELER ÇOK ÖNEMLİ”

Yol kenarlarında, güvensiz ortamlarda oldukça ucuza satılan ayakkabılara karşı uyaran uzmanlar, ayakkabı yapımında kullanılan maddelerin sağlık için oldukça önem teşkil ettiğini vurguladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Üretimde kullanılan maddeler çok önemli. Özellikle giysi ve ayakkabılarda deri mi yoksa başka bir madde mi kullanılıyor, çok önemli. Genellikle ucuz olan maddelerde kullanılan kimyasallar veya değişik maddeler, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Ayakkabılarda kullanılan kimyasallar, renk boya maddeleri, koruyucu maddeler önemli olabiliyor. Yine ayak tabanında kullanılan kauçuk maddesi de önemli.

“KİMYASALLARIN BELLİ BİR ORAN ÜZERİNDE OLMAMASI GEREKİYOR”

Avrupa Birliği'nin belli standartları oluyor bunlar için. Türkiye'nin de kabul ettiği bu kimyasalların belli bir oran üzerinde olmaması gerekiyor. Ancak kontrolsüz ve ucuz olan ürünlerde belli bir marka olmadığı zaman internetten ya da merdiven altı yapılan alışveriş, bu maddeler ülkemize de gelmekte ve bu maddelerde belirlenen kimyasalların oranları biraz daha fazla bulunmakta. Dolayısıyla kişilerde alerjik reaksiyonlara, uzun süre kullanımda deride bazı hasarlara neden olabilmektedir.

“AYAK TABANINDA KIZARIKLIK, YANMA, KAŞINTI…”

Ayak sırtında görebiliyoruz. Ayak tabanında kızarıklık, yanma, kaşıntı olarak görebiliyoruz. Bu kimyasalların belli bir oranın üzerinde olması veya bazı yasaklanmış kimyasalların kullanılmasını, uzun vadede kanser için bir risk faktörü olarak değerlendirebiliriz.

“MUTLAKA TEREDDÜTLE YAKLAŞMAK GEREKİYOR”

Kontrollü olmayan, belli bir marka olmayan veya ucuz dediğimiz oradan buradan gelen mallar için bunlar sıkıntılı ürünler. Belirlenen oranların üzerindeki oranlar kullanılmış oluyor. Onun için güvenilir olmayan, özellikle son dönemde çok gördüğümüz internet sitelerinden online alışveriş çok yapmamak lazım.

Mutlaka güvenilir sitelerden, güvenilir ürünlerle beraber, belli standartları oluşmuş, uzun süredir piyasada olan, yan etkileri iyi değerlendirilmiş ürünleri tercih etmek gerekiyor. Güvenilir olmayan yerden, merdiven altı dediğimiz yerlerden olduğu zaman mutlaka tereddütle yaklaşmak gerekiyor.”