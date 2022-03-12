30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu
Düzce’de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan tır sürücüsü, 30 saat sonra direksiyon başında ölü olarak bulundu.
TÜRKİYE 12.03.2022, 09:16
Düzce’de 10 Mart perşembe günü hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs tırın kupasında ölü bulundu.
Fabrikaya malzeme teslim eden 37 yaşındaki Ersoy Hakyemez, aracı tır parkına çekerek istirahat etmek istedi.
30 SAAT SONRA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU
Aracı park etmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayınca kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saat sonra Hakyemez, arkadaşı tarafından direksiyon başında hareketsiz halde bulundu.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hakyemez’in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerin ardından adamın cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakyemez’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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