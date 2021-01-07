300 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir otomobilin konsol kısmına gizlenen gümrük kaçağı 300 cep telefonu ve 600 batarya ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
TÜRKİYE 07.01.2021, 10:48
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda gümrük kaçağı mal getirdiği tespit edilen bir kişiyi takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda durdurulan otomobilin konsol kısmında oluşturulan gizli bölmede 300 cep telefonu, 600 telefon bataryası ile bin 195 dolar ve 2 bin 370 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.
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