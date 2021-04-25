31 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na gelerek, Pençe-Yıldırım Operasyonu’nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na geldi.
Bakan Akar’ı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı karşıladı.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.
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