32 yıllık su deposu yıkıldı
Şanlıurfa'da 32 yıllık su deposu tehlike oluşturduğu için yıkıldı. Depo, taşıyıcı ayaklarına bağlanan halatların iş makinesi ile çekilmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.
TÜRKİYE 18.04.2022, 18:25
Akçakale’ye bağlı Ohali Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan su deposunun tehlike oluşturması üzerine çevredekiler, yıkılması için Akçakale Belediyesi'ne dilekçeyle başvurdu.
Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası deponun yıkımına karar verildi.
Ekiplerin taşıyıcı ayaklara halat bağlanmasının ardından iş makinesi ile çekilerek depo yıkıldı.
Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı.
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