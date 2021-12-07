35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, aralarında Erzincan, Gümüşhane, Bingöl'ün de bulunduğu 12 il içinse yarın için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji, birçok ile ise kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor.