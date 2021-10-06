359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
HSK yayınladığı kararname ile 359 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.
TÜRKİYE 06.10.2021, 20:07 07.10.2021, 09:07
HSK kararnamesi ile 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.
HSK tarafından yayınlanan Kararnamede "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir." denili.
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