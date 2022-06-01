3600'de bütçe çalışması bitti, kapsam belirlendi

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Düzenleme ile kamu çalışanlarının refahı arttırılması amaçlanıyor.

Çalışmanın kapsamı da belli oldu. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmaya son şekli verilecek.

Ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.