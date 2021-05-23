37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü

Kocaeli'ninKartepe ilçesinde bulunan D100 Karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana gelen olay, 37 yıllık acı bir tesadüfün yaşanmasına neden oldu. 73 yaşındaki Halil İbrahim Doğru isimli vatandaşa, namaz kılmak için evinden çıktıktan sonra 37 yıl önce babasını da hayatını kaybettiği yerde H.D. idaresindeki 20 NB 623 plakalı TIR çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğru'nun cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

TIR sürücüsü H.D. olay jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Halil İbrahim Doğru'nun cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Eşme Mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Halil İbrahim Doğru'nun babası Hüseyin Doğru'nun da 37 yıl önce aynı yolda bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

MAHALLELİ KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR

Halil İbrahim Doğru'nun öldüğü yolda, ışık ihlali yapan sürücüler sebebi ile çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, bölgeye kalıcı bir çözüm istediklerini söyledi.