4 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1.083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Bakan Koca "Yeni̇ hasta sayısındaki yükselme ci̇ddi̇. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin." dedi.
TÜRKİYE 04.08.2020, 20:26 04.08.2020, 20:50
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.
İYİLEŞEN SAYISI 218 BİN 491 OLDU
Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu.
"YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ"
Bakan Koca: Yeni̇ hasta sayısındaki̇ yükselme ci̇ddi̇. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız
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