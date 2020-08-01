4 ay aradan sonra Rusya’dan ilk yolcular Türkiye’ye geldi

Çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolculardan bazıları, İstanbul üzerinden Antalya’ya giderek tatil yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolcular havaalanına geldiğinde termal kamerayla vücut ısıları kontrol edildi