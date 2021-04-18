4 aylık bebekle pencereden atlayıp kaçtı

Eşine karşı koruma tedbiri kararı bulunan L.S. 4 aylık bebeği Asya S.'yi görmesi için tanınan görüş saatinde, bebekle pencereden atlayıp kaçtı. O anlar, ev içerisine yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE 18.04.2021, 12:43

Ankara'da özel bir üniversitede akademisyenlik yapan, Nergis S. (30), 2 yıl önce evlendiği L.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Nergis S.'nin, L.S.'den korunması için tedbir kararı verildi. Baba L.S.'ye de 15 günde bir 4 aylık bebeği Asya S.'yi refakatçiler eşliğinde görme hakkı tanındı.

BİR ANDA BEBEKLE PENCEREDEN ATLADI

L.S., dün öğlen saatlerinde hakkını ilk kez kullanmak için ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti. L.S., Asya bebekle beraber olduğu sırada, anne Nergis S. de salona yerleştirilen güvenlik kamerası ile başka bir odadan onları izledi. L.S., bir anda salonun penceresinden kucağında Aysa bebekle beraber atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti ancak yakalayamadı. Aile, bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bebeğin kaçırılma anları, güvenlik kamerasının kaydına saniye saniye yansıdı. Görüntüye, villa tipi evin salonunda bulunan L.S., kucağında Asya bebek, 2 ablası ve annesi yansıdı. L.S.'nin, cama yaklaştıktan sonra bir anda camı açarak atlayıp kaçtığı anlar görüldü. L.S., bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının camı arkasından kapatması da görüntüye yansıdı.Olayı anlatan Nergis S., L.S.'nin bahçe demirlerinin dışında bekleyen bir kişiye bebeği vererek kaçtıklarını söyledi. Gözyaşları içinde bebeğini arayan Nergis S., bebeğinin bulunması için devlet yetkililerinden yardım istedi. Nergis S., alkol bağımlılığı olduğunu söylediği boşanma aşamasındaki eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için koruma kararı olduğunu belirtti. Mahkemenin eşine kısıtlı süre ile bebeği görme hakkı tanındığını bildiren Nergis S., ilk kez dün bebeği görmek için ailesinin evine geldiğini anlattı.

Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı

"BEBEĞİM, SADECE ANNE SÜTÜYLE BESLENİYOR"

Bebekle yaklaşık bir saat refakatçi eşliğinde vakit geçirdiği sırada kendisinin de güvenlik kamerasından onları izlediğini bildiren Nergis S., şunları söyledi:

"Kendisine mesajlar geldiğini fark ettim. Ailede komple bir tedirginlik, sürekli dışarıyı yoklamalar. Kamerayı kapatmaya çalıştı ablası önüne geçerek. Anneme de mesaj attım, 'Bir saniye bile yanlarından ayrılmayın, bir şey yapacaklar' diye. Gerçekten de evin salonundan, camdan çocuğu kaçırıyor. Sitenin çitlerinin ardında kır saçlı, orta boylu bir adama çocuğu teslim ediyor. Kendisi de arabasıyla kaçıyor. Bebeğim 4 aylık, sadece anne sütüyle besleniyor. Geçici velayeti de bana ait. Bu şu anda organize bir suç. Emziren bir anneyim ben. 4 aylık minicik bir kız bebek, ellerimizden kaçırıldı, sırf yasal süreci uyguladığımız için. Mahkeme bize bebeği babasına göstermemizi söylediği için biz de bunu uyguladığımız için bunları yaşadık. Tabii ki babasını görme hakkı vardı bebeğin. Bunu normal karşıladık, sadece önlemlerimizi alıp, elimizden geldiğince bebeği gösterdik ve başımıza bunlar geldi."

#Ankara #bebek #Baba #kaçma #asayiş
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