4 gündür aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki evinden 18 Ağustos'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Hatice Gül Yıldız için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

4 gün boyunca ilçe merkezinde aranan kızın son olarak bir taksi ile Yörükler Barajı'na gittiği belirlendi.

Baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Baraj gölüne giden ekipler, 16 yaşındaki kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sudan çıkarılan kızın cansız bedeni, Bidagiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatice Gül Yıldız'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.