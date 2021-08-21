4 gündür aranan genç kızın cansız bedeni bulundu
Balıkesir'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki Hatice Gül Yıldız'ın baraj gölünde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TÜRKİYE 21.08.2021, 14:50
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki evinden 18 Ağustos'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Hatice Gül Yıldız için ailesi kayıp ihbarında bulundu.
4 gün boyunca ilçe merkezinde aranan kızın son olarak bir taksi ile Yörükler Barajı'na gittiği belirlendi.
Baraj gölünde cansız bedeni bulundu
Baraj gölüne giden ekipler, 16 yaşındaki kızın cansız bedeniyle karşılaştı.
Sudan çıkarılan kızın cansız bedeni, Bidagiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hatice Gül Yıldız'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
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