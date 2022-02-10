4 hırsız cipin camını kırarak 30 bin lira çaldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Ömer Ö., sabah saatlerinde bankaya gitti.

Hesabından 30 bin lira çeken Ömer Ö., parayı poşetin içine koyarak cipinin torpidosuna koyup, evine çıktı.

Sabah aracının ön camının kırılıp, parasının çalındığını fark eden Ömer Ö., durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelilerin kaçtığı otomobilin Mehmet Ali B.'ye ait olduğunu tespit etti.

SUÇA 3 KİŞİNİN DAHA KARIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet Ali B.’yi evinde yakalayarek gözaltına aldı. Mehmet Ali B. ifadesinde, olaya Sezai K. (40), Barış P. (25) ve Ferdi B.'nin (24) karıştığını söyledi. Bunun üzerine bu 3 şüpheli de gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan paranın 11 bin lirası bulundu. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.