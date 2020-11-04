4 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

TOPLAM HASTA SAYISI 384 BİN 509 OLDU

Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 558’e yükseldi. Bugün toplam 144 bin 416 test yapılırken, 2 bin 391 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 384 bin 509 oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 330 BİN 665'E YÜKSELDİ

Bugün iyileşen bin 841 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 330 bin 665'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 464 olduğu açıklandı.

BAKAN KOCA: HİJYENE ÖNEM VERİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın. '' ifadelerini kullandı.