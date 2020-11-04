4 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1.841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
TOPLAM HASTA SAYISI 384 BİN 509 OLDU
Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 558’e yükseldi. Bugün toplam 144 bin 416 test yapılırken, 2 bin 391 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 384 bin 509 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 330 BİN 665'E YÜKSELDİ
Bugün iyileşen bin 841 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 330 bin 665'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 464 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: HİJYENE ÖNEM VERİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın. '' ifadelerini kullandı.
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