4 kişi bulunan bir araç denize düştü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize uçtu.

4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

DHA'nın haberine göre, içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, otomobil sabah saatlerinde vinç ve dalgıç ekiplerinin yardımıyla denizden çıkartıldı. Otomobilin denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Önceki gün de aynı noktadan bir araç denize uçmuştu

Karaburun Mahallesi balıkçı barınağında önceki gün içerisinde iki kişinin bulunduğu hafif ticari araç denize uçmuş ve o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.