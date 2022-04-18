4 kişi bulunan bir araç denize düştü
İstanbul Arnavutköy'de önceki gün hafif ticari aracın düştüğü aynı noktadan bu sefer bir otomobil denize uçtu. İçindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
TÜRKİYE 18.04.2022, 22:29
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize uçtu.
4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
DHA'nın haberine göre, içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, otomobil sabah saatlerinde vinç ve dalgıç ekiplerinin yardımıyla denizden çıkartıldı. Otomobilin denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Önceki gün de aynı noktadan bir araç denize uçmuştu
Karaburun Mahallesi balıkçı barınağında önceki gün içerisinde iki kişinin bulunduğu hafif ticari araç denize uçmuş ve o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.
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