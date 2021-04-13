4 kişilik aileden acı haber!
Kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada anne Cahide Bekar hayatını kaybetti, eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ile Efsa isimli 3 aylık bebeği yaralandı. Yan yatıp, sürüklenen kamyonette yüklü eşyalar ise yola saçıldı.
Saat 07.00 sıralarında Burdur-Antalya yolunun 3'üncü kilometresindeki Berberoğlu Un Fabrikası yakınlarında iş için Antalya'nın Alanya ilçesinden Burdur'a gelen İsa Bekar (24) yönetimindeki ev eşyası yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp şarampolde devrildi. Yan yatarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonetteki eşyalar, yola saçıldı.
2 ÇOCUK DA YARALI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsa Bekar ve eşi Cahide Bekar ile 3 aylık bebekleri Efsa Bekar ve ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocukları yaralandı. Aile, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Cahide Bekar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar'ın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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