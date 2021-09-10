4 kişiye cinsel tacizden gözaltı
Edirne'de sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğu iddia edilen Fas uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.
TÜRKİYE 10.09.2021, 21:16
Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
FAS UYRUKLU 4 ŞAHIS, VATANDAŞLARI TACİZ ETTİ
Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı.
Vatandaşların da teşhis ettiği, Fas uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü.
CİNSEL ORGANLARINI GÖSTERDİLER
Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim." dedi.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü