4 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.
TÜRKİYE 04.03.2021, 22:17
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 839’a yükseldi.
Toplamda 33 milyon 716 bin 746 test yapıldı. Bugün yapılan 137 bin 885 testten, 11 bin 322 yeni vaka sayısı, 685 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 746 bin 158 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 873 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 601 bin 137’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 220 olduğu açıklandı.
12°
açık
Namaz Vakti 04 Mart 2021
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|57
|2. Beşiktaş
|26
|57
|3. Fenerbahçe
|26
|54
|4. Trabzonspor
|26
|48
|5. Hatayspor
|27
|46
|6. Gaziantep FK
|27
|43
|7. Alanyaspor
|26
|42
|8. Karagümrük
|27
|41
|9. Göztepe
|26
|35
|10. Antalyaspor
|26
|34
|11. Sivasspor
|26
|33
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|27
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Kayserispor
|26
|28
|16. Rizespor
|27
|28
|17. Başakşehir
|27
|26
|18. Erzurumspor
|27
|26
|19. Ankaragücü
|26
|23
|20. Denizlispor
|26
|21
|21. Gençlerbirliği
|26
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|27
|65
|2. M. United
|27
|51
|3. Leicester City
|27
|50
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|26
|44
|6. Liverpool
|26
|43
|7. Everton
|25
|43
|8. Tottenham
|25
|39
|9. Aston Villa
|25
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|27
|34
|13. Crystal Palace
|27
|34
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|27
|29
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20