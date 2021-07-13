4 milyar liralık akaryakıt vurgunu: 30 ilde yeni gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen SİLİCİ kod adlı operasyonun 3. aşaması yapıldı.

11 Temmuz 2020 ile 15 Ocak 2021 tarihleri arasında akaryakıt istasyonlarının sahibi veya ortağı oldukları belirlenen şüpheliler incelemeye alındı. Akaryakıt otomasyon sistemlerine müdahale edilerek maddi değeri 305 milyon 972 bin 95 lira olan 55 milyon 14 bin 874 litre akaryakıt satışının silindiği belirlendi.

30 ilde operasyon: 68 gözaltı

Kimlikleri tespit edilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 4 milyar liralık akaryakıt verisini silmişler

Son operasyon ile birlikte üçüncü aşaması tamamlanan “SİLİCİ” operasyonları neticesinde, toplam 663 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlere müdahale edilmesi sonucu silindiği ve silinen akaryakıtın toplam değerinin yaklaşık 4 milyar lira olduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Nitelikli Dolandırıcılık”, “213 Sayılı Vergi Usül Kanununa Muhalefet” ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

Konu ile ilgili diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ediyor.