4 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
TÜRKİYE 04.04.2021, 21:03 04.04.2021, 21:13
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası sona erdi, iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.
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|56
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|28
|52
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|28
|52
|5. Altay
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|50
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|48
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|46
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|28
|41
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|27
|40
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|27
|38
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|28
|38
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|28
|32
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|31
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|25
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|28
|19
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|8
|Takımlar
|O
|P
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|74
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|29
|57
|3. Leicester City
|30
|56
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|49
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|42
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|37
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|30
|36
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|29
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|31
|26
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|30
|21
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|14
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|P
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|66
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|63
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|62
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|46
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|29
|46
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|28
|45
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|29
|37
|9. Granada
|29
|36
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|28
|35
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|29
|35
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|28
|33
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|29
|31
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|29
|30
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|28
|29
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|28
|27
|17. Elche
|29
|26
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|29
|24
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|29
|23
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