4 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası sona erdi, iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.



