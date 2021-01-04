4 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 197 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 685’e yükseldi.
Toplamda 25 milyon 132 bin 152 test yapıldı. Bugün yapılan 181 bin 323 testten 13 bin 695 yeni vaka sayısı, bin 508 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 255 bin 607 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 896 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 146 bin 430’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 522 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: BİRLİKTE HAREKET EDERSEK GÜÇLÜYÜZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.'' ifadelerini kullandı.
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