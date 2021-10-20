4 PKK'lı terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetli yurt içinde de teröristlere göz açtırmıyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK soruşturması sırasında örgüt üyesi olduğu belirlenen 4 kişiyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

1'İ KADIN 4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan baskında H.H., Ö.Ö., M.K. ve Y.Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, H.H.'nin, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin Cinderes bölgesindeki kadın biriminde sözde komutan olduğu belirlendi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Örgütsel ve silahlı faaliyetler gerçekleştirdiği belirlenen teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

'ÖLDÜRÜLDÜ' OLARAK GÖZÜKTÜĞÜ BELİRTİLDİ

Şüphelilerden Ö.Ö.'nün ise örgüt içerisinde yıllarca silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve Afrin'e düzenlenen harekat sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek saklandığı tespit edildi.

M.K. isimli şüphelinin ise örgüt içerisinde uzun yıllar boyunca faaliyet gösterdiği, silahlı çatışmalara katıldığı ve kayıtlarda çatışmada öldürülmüş olarak gözüktüğü belirtildi.

KIYAFET VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

İstanbul'da yakalanan Y.Ç. isimli şüphelinin ise 2014 yılında Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüte katıldığı ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğü tespit edildi.

Yakalanmamak için sürekli kıyafet ve adres değişikliği yaptığı belirlenen Y.Ç.'nin terör örgütü içerisinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlendi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.