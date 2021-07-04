4 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatte 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı. 50 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı.

50 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 404 olarak kayıtlarda yer aldı.

4 bin 161 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 314 bin 930'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 671 bin 470'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 444 bin 786, vefat sayısı da 49 bin 924 oldu.