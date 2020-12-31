4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele sınır ötesinde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.