4 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik terör örgütüne geçit vermiyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/0JWYIK5rqc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2022

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşımında "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!" mesajı verdi.