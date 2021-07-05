4. Yargı Paketi ve Hayvanları Koruma Kanunu Meclis'te
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da gündemindeki önemli düzenlemeleri yasalaştıracak. 4'üncü yargı paketinin ardından, hayvanları koruma kanununun da çıkarılması planlanıyor.
4'üncü yargı paketi, hayvanları koruma kanunu ve beklenen torba teklif. Tatil öncesi Meclis'i yoğun bir çalışma temposu bekliyor.
4. Yargı Paketi Genel Kurul'da yasalaştırılacak
Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 4'üncü yargı paketi Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle, boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezası ağırlaştırılıyor. Tutuklamalarda somut delil şartı getiriliyor. Adli kontrolün 2 yılla sınırlandırılması ve 4 ayda bir güncellenmesi öngörülüyor. Adliyelerde 7 gün 24 saat ifade verme olanağı tanınıyor.
Hayvanları Koruma Kanunu
Meclis'in önemli mesai başlıklarından biri de hayvanları koruma kanunundaki değişiklik. Yasa teklifi komisyonda görüşüldükten sonra hızla Genel kurul gündemine alınacak. Düzenlemeyle, hayvanlara karşı işlenen suçlarda hapis cezalarının önü açılıyor. Evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar, cinsel istismar, işkence ve zalimce muameleye ise 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Sahipli kedi ve köpekler dijital kimlikle kayıt altına alınacak. Belediyelere aşılama ve kısırlaştırma sürecini takip sorumluluğu getirilecek. Evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpek satılamayacak.
Meclis tatile girmeden önce torba yasa çıkarılacak
Meclis'te torba teklifin de gündeme gelmesi bekleniyor. Buna göre, çekin vadesi gelmeden bozdurulmasını erteleyen düzenlemenin süresi yine uzatılacak.
İmar Kanunu'nda, alt yapı yatırımları ve kentsel dönüşümle ilgili değişiklik yapılacak.
Engelli istihdamında mağduriyetleri ortadan kaldıracak düzenlemelere de yer verilecek.
|İmsak
|03:24
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30