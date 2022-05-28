4 yaşındaki çocuk, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
5. katta camın önünde dengesini kaybeden 4 yaşındaki Eymen Öztürk aşağı düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 28.05.2022, 13:16
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Mahalle Abdullah Sokak'ta 5'inci katta camın önünde dengesini kaybeden 4 yaşındaki Eymen Öztürk aşağıya düştü.
Ailesinin sesi duymasıyla hemen olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.
Kurtarılamadı
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri küçük çocuğu yaptığı ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik Eymen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Minik Eymen'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kasımpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığına defnedilecek.
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