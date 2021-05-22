4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianame ortaya çıktı

İzmir'de sinir krizi geçirdikten sonra kızını boğarak öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İddianamede, olay sırasında ayrıldığı eşinden hamile olan Betül Fitil'i eski eşiyle kavga ettikten sonra sinir krizi geçirdiği ve kızını öldürdüğü kaydedildi.

TÜRKİYE 22.05.2021, 10:21 22.05.2021, 11:10
4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianame ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da meydana gelen olayda 35 yaşındaki Betül Fitil, sinir krizi geçirmesinin ardından 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi yastıkla boğarak öldürmüştü. Büyük infial yaratan feci olayın ardından Betül Fitil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

OLAYIN DETAYLARI İDDİANEMEYE YANSIDI

Dava nedeniyle hazırlanan iddianamede, olay sırasında ayrıldığı eşinden hamile olan Betül Fitil'in, hamileliğin sonlandırılması konusunda eski eşiyle kavga ettikten sonra sinir krizi geçirdiği ve kızını öldürdüğü detayına yer verildi.

4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 'Hamilelik' detayı kahretti

YÜZÜNÜ YASTIKLA KAPATTI

İddiaya göre, 2 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Betül Fitil, konak ilçesine bağlı Gültepe semtindeki evinde geçen 11 Haziran'da sinir krizi geçirdi. Bu sırada kızı 4 yaşındaki Bahar E. ağlamaya başladı. Fitil, kızını susturmayı başaramayınca, yüzünü yastıkla kapattı. Havasız kalan Bahar E., bayıldı. Fitil, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KOMŞULAR, ANNENİN İFADESİNİ YALANLADI

Anne Betül Fitil polise verdiği ifadesinde eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darbettiğini, çocuğunu da öldürdüklerini aktardı. İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyledi.

ANNENİN ÇELİŞKİLERİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

Anne Fitil'in ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fitil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 'Hamilelik' detayı kahretti

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Betül Fitil hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

HAMİLELİĞİYLE İLGİLİ SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ

İddianamede, Fitil'in, 2019 yılında boşandığı eski eşi ve Bahar'ın babası Mert E.'den hamile olduğu, hamileliğin sonlandırılması konusunda kavga ettiği ve Mert E.'nin evden gittikten sonra sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Kızı Bahar'ın yüzüne başörtüsü ile yastık bastırarak öldüren, daha sonra kendisine zarar verip, boğmaya çalıştığı, olayın ardından polise verdiği ifadede suçu hayali 2 kişinin üzerine attığı ancak daha sonra itiraf ettiği ifade edildi.

Ayrıca, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda, Bahar'ın ağzının ve burnunun kapanmasına bağlı 'mekanik asfiksi' sonucu öldüğü vurgulandı.

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